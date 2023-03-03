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Сегодня, 17:28

РФС утвердил календарь матчей чемпионата России среди женских команд

Виктория Кравченко
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Бюро исполкома РФС утвердило календарь матчей чемпионата России по футболу среди женских команд.

В турнире примут участие следующие команды: «Динамо», «Енисей», «Звезда-2005», «Зенит», «Краснодар», «Крылья Советов», «Локомотив», «Ростов», «Рубин», «Рязань-ВДВ», ЦСКА и «Чертаново».

Отметим, для «Динамо» и «Крыльев Советов» этот сезон станет дебютным в чемпионате России.

Первый тур чемпионата пройдет с 10 по 13 марта. Всего в сезоне Суперлиги 2023 года будет сыграно 162 матча.

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