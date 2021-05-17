Представлены новые гимн и логотип женской Лиги чемпионов
С сезона-2021/22 у женской Лиги чемпионов будет новый логотип и новый гимн, сообщает официальный сайт УЕФА. С новой визуальной концепцией можно ознакомиться на сайте организации.
«Женская Лига чемпионов — самодостаточный турнир со своей спортивной и коммерческой структурами, со своими неповторимыми особенностями. Так почему у нашего турнира не может быть своего гимна и бренда? Людям нужна узнаваемая женская Лига чемпионов, нужно что-то, с чем турнир будет ассоциироваться. Я считаю, что гимн — очень важный момент для узнаваемости турнира.
Я очень надеюсь, что гимн всем понравится. Игроки почувствуют, что он был создан при помощи самих футболисток. У нас была одна цель — в момент, когда игроки выходят на поле, когда они проводят самые важные матчи в своей карьере, они должны чувствовать себя непобедимыми", — заявила глава департамента женского футбола УЕФА Надин Кесслер.
Гимн исполняет хор нидерландского радио на трех официальных языках УЕФА — английском, французском и немецком. В сообщении приведен отрывок из последнего куплета композиции:
Все едины
Самый важный матч
Настало время
Настало
Они стоят
Они горды.
«Новый гимн символизирует начало чего-то нового, новой женской Лиги чемпионов. Он также отражает и рост всего вида спорта в целом, и это очень важно», — считает Кесслер.
Со следующего сезона у женской Лиги чемпионов будет новый формат. Участники пути чемпионов и пути представителей лиг выйдут в групповой этап, в котором сыграют 16 команд. После этого начнется стадия плей-офф. Кроме того, призовые вырастут в четыре раза.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/womenschampionsleague/news/0269-124c48270bd4-9a986fe4232d-1000--%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD-%D0%B8-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B
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