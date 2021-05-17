Представлены новые гимн и логотип женской Лиги чемпионов

С сезона-2021/22 у женской Лиги чемпионов будет новый логотип и новый гимн, сообщает официальный сайт УЕФА. С новой визуальной концепцией можно ознакомиться на сайте организации.

«Женская Лига чемпионов — самодостаточный турнир со своей спортивной и коммерческой структурами, со своими неповторимыми особенностями. Так почему у нашего турнира не может быть своего гимна и бренда? Людям нужна узнаваемая женская Лига чемпионов, нужно что-то, с чем турнир будет ассоциироваться. Я считаю, что гимн — очень важный момент для узнаваемости турнира.

Я очень надеюсь, что гимн всем понравится. Игроки почувствуют, что он был создан при помощи самих футболисток. У нас была одна цель — в момент, когда игроки выходят на поле, когда они проводят самые важные матчи в своей карьере, они должны чувствовать себя непобедимыми", — заявила глава департамента женского футбола УЕФА Надин Кесслер.

Гимн исполняет хор нидерландского радио на трех официальных языках УЕФА — английском, французском и немецком. В сообщении приведен отрывок из последнего куплета композиции:

Все едины

Самый важный матч

Настало время

Настало

Они стоят

Они горды.

«Новый гимн символизирует начало чего-то нового, новой женской Лиги чемпионов. Он также отражает и рост всего вида спорта в целом, и это очень важно», — считает Кесслер.

Со следующего сезона у женской Лиги чемпионов будет новый формат. Участники пути чемпионов и пути представителей лиг выйдут в групповой этап, в котором сыграют 16 команд. После этого начнется стадия плей-офф. Кроме того, призовые вырастут в четыре раза.