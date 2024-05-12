Женская сборная Северной Кореи по футболу летом может приехать в Россию

Как стало известно «СЭ», женская сборная Северной Кореи по футболу в июле 2024 года может провести игры против национальной команды России. Матчи пройдут на территории РФ.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 20 декабря состоялось заседание исполкома РФС, члены которого сочли, что переход в Азию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.