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Сегодня, 12:06

Женская сборная Северной Кореи по футболу летом может приехать в Россию

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Как стало известно «СЭ», женская сборная Северной Кореи по футболу в июле 2024 года может провести игры против национальной команды России. Матчи пройдут на территории РФ.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 20 декабря состоялось заседание исполкома РФС, члены которого сочли, что переход в Азию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.

Футбол
РФС
Сборная России по футболу
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