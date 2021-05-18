Женская команда «Локомотива» примет ЦСКА на «РЖД Арене»
22:14
Женская команда «Локомотива» примет ЦСКА в российской Суперлиге на стадионе «РЖД Арена», сообщает 18 мая официальный сайт «Локо».
Матч состоится 22 мая, начало — в 14.00 по московскому времени.
«Локомотив» лидирует в Суперлиге — 22 очка после восьми матчей. ЦСКА — на третьей строчке с отставанием в четыре очка.
Вход на матч свободный.
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