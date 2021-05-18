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Женская команда «Локомотива» примет ЦСКА на «РЖД Арене»

22:14
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Женская команда «Локомотива» примет ЦСКА в российской Суперлиге на стадионе «РЖД Арена», сообщает 18 мая официальный сайт «Локо».

Матч состоится 22 мая, начало — в 14.00 по московскому времени.

«Локомотив» лидирует в Суперлиге — 22 очка после восьми матчей. ЦСКА — на третьей строчке с отставанием в четыре очка.

Вход на матч свободный.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/24145

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