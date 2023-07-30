Рапино: «Мой настрой на каждом занятии. Помогает всей команде»

Нападающая сборной США Меган Рапино рассказала о своем настрое на тренировках.

«Мой настрой на каждом занятии — «Сейчас надеру вам задницы». И это помогает не только мне, но и всей команде. Так что это действительно эффективно. В конце концов, иногда кажется, что все потеряно, а потом я принимаю участие еще в одном чемпионате мира», — приводит слова Рапино Daily Mail.

38-летняя Рапино является двукратным чемпионом мира. Также на ее счету золотая медаль олимпиады-2012 и бронзовая (2020).