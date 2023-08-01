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Сегодня, 12:16

Нидерланды разгромили Вьетнам в матче женского ЧМ-2023

Виталий Косик
Корреспондент
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Женская сборная Нидерландов разгромила команду Вьетнама в матче группового этапа женского чемпионата мира-2023 со счетом 7:0.

Голами в составе сборной Нидерландов отметились Лике Мартенс, Катя Снуйс. Также Эсме Бругтс и Джилл Рорд, которые оформили по дублю и Даниэль ван де Донк.

Нидерланды набрали семь очков и вышли в плей-офф женского ЧМ-2023 с первого места. На втором месте в группе Е финишировала сборная США (5). Вьетнам (0) занял последнюю, четвертую строчку в группе.

Футбол
Сборная Нидерландов по футболу
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