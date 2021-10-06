Кафанов рассказал, в чем положительное отличие женщин-футболисток от мужчин

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» рассказал, в чем положительное отличие женщин-футболисток от мужчин.

— Недавно у вас был совсем необычный опыт — временная работа с вратарями женской сборной России.

— Да. Это связано с нашей давней дружбой с ее главным тренером Юрием Красножаном, которому помогал во второй сборной. У меня был отпуск, и Юрий Анатольевич предложил помочь ему провести сбор — и вообще совмещать работу с женской сборной и «Ростовом». С совмещением получиться никак не могло, поскольку сроки игр женщин и мужского чемпионата России совпадали.

Перед этим они обыграли очень крепкую Португалию в стыковых матчах — 1:0, 0:0. Мне было очень интересно, хотелось поскорее поехать и посмотреть, что это вообще такое — девочки-вратари. И не представляете, какое удовольствие получил!

Если сравнивать, чем они отличаются от нас, то выделил бы три пункта. Первый. Когда девочка занимается футболом, она настолько целеустремленная и выжимает из себя все сто процентов, что ни вратарей, ни полевых игроков не надо заставлять, подгонять. Они совсем другие. Они поставили себе цель и идут к ней.

Второй. Они настолько жадно схватывают все, что ты им говоришь! Очень быстро обучаются. Не знаю, правда, так же быстро потом все это забывают или нет. Но хватают на лету. Третий. Было столько ситуаций, когда им было больно! На моих глазах играли с Бразилией, Финляндией, Испанией, и им очень прилично доставалось. Но они старались не валяться и выпрашивать штрафной, а как можно быстрее встать и продолжить игру.

За четыре матча со стороны игроков не было ни одной попытки симуляции падения или попытки показать судье, как ей больно. У них, как и у детей, этого нет — только у мужчин. У нас сплошь и рядом можно увидеть, как футболисты корчатся от боли и катаются по полю. Смотришь потом повтор крупным планом, и стыдно становится — его или вообще не коснулись, или чуть-чуть задели. А девчонкам иной раз так доставалось, что, казалось, нога сейчас в другую сторону полетит. А она встает, хромает и все равно бежит, как может. В другой момент ее толкают, а она стоит на ногах, не падает.

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