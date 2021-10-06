24 футболистки из Венесуэлы обвинили тренера в сексуальных домогательствах

В Венесуэле в женском футболе разразился большой скандал. Сразу 24 футболистки сборных команд Венесуэлы обвинили бывшего тренера Кеннета Зсеремету в сексуальных домогательствах, сообщает ESPN.

Они написали коллективное письмо, в котором привели обвинения против тренера, возглавлявшего в течение девяти лет женские национальные сборные Венесуэлы разных возрастов. Он ушел из команды в 2017 году.

В письме утверждается, что имело место быть «физическое и психологическое насилие во время тренировок». Кроме того, тренер позволял себе делать «неуместные подарки и телефонные звонки с приглашениями на свидание и массаж». В письме упоминается, что одна футболистка, чье имя не называется, подвергалась сексуальному насилию со стороны тренера с 14 лет.