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Женская сборная России до 17 лет начала отбор на Евро-2022 с победы над Англией

20:21

В матче 1-го тура квалификации на чемпионат Европы (U-17) среди женских команд российские футболистки одержали победу над англичанками со счетом 2:0.

Дублем в составе победительниц отметилась Яна Свистунова.

В следующей встрече сборная России 7 октября сыграет с командой Польши. Отметим, что именно эта страна принимает матчи группы 5.

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Иван Шитик все материалы автора

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