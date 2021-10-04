Женская сборная России до 17 лет начала отбор на Евро-2022 с победы над Англией
20:21
В матче 1-го тура квалификации на чемпионат Европы (U-17) среди женских команд российские футболистки одержали победу над англичанками со счетом 2:0.
Дублем в составе победительниц отметилась Яна Свистунова.
В следующей встрече сборная России 7 октября сыграет с командой Польши. Отметим, что именно эта страна принимает матчи группы 5.
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