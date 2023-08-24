COPE: Рубиалес решил уйти в отставку c поста президента испанской федерации

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес из-за скандала с поцелуем с футболисткой сборной Испании покинет свой пост.

Как сообщает COPE, функционер принял решение уйти в отставку завтра, 25 августа. Рубиалес не планировал покидать пост президента по собственному желанию, но на его решение повлияли негативное отношение общественности и дело ФИФА.

Ранее стало известно, что ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении 45-летнего Рубиалеса.

Во время церемонии награждения после финала ЧМ-2023, в котором женская сборная Испании обыграла команду Англии (1:0), Рубиалес, обхватив голову футболистки Дженнифер Эрмосо, поцеловал ее в губы и затем похлопал по спине. Девушка позже заявила, что ей не понравился поцелуй Рубиалеса.

Позже президент Федерации футбола Испании извинился за поцелуй футболистки в губы.