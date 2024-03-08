Зарплата судей в женской суперлиге — от 10 000 до 30 000 рублей

Как стало известно «СЭ», сумма ежемесячного вознаграждения судье женской суперлиги составляет от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. По 10 тысяч платят помощникам судей, не входящим в лист ФИФА, по 15 тысяч — ассистентам ФИФА. Столько же получают рефери, не входящие в лист ФИФА. А судьям ФИФА каждый месяц выплачивают по 30 тысяч.

Гонорар судьи за обслуживание одного матча чемпионата России среди женских команд равен 26 тысячам, помощника арбитра — 13 тысячам, резервного — 4 тысячам. Видеоарбитр может рассчитывать на 13 тысяч, ассистент ВАР — на 6500. Вознаграждение инспектора составляет 15 тысяч.