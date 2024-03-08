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Судейство

8 марта, 12:20

Зарплата судей в женской суперлиге — от 10 000 до 30 000 рублей

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Как стало известно «СЭ», сумма ежемесячного вознаграждения судье женской суперлиги составляет от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. По 10 тысяч платят помощникам судей, не входящим в лист ФИФА, по 15 тысяч — ассистентам ФИФА. Столько же получают рефери, не входящие в лист ФИФА. А судьям ФИФА каждый месяц выплачивают по 30 тысяч.

Гонорар судьи за обслуживание одного матча чемпионата России среди женских команд равен 26 тысячам, помощника арбитра — 13 тысячам, резервного — 4 тысячам. Видеоарбитр может рассчитывать на 13 тысяч, ассистент ВАР — на 6500. Вознаграждение инспектора составляет 15 тысяч.

ФИФА
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