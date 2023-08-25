Женская сборная Испании объявила бойкот до отставки президента испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса

Футболистки женский сборной Испании объявили, что не будут выступать за национальную команду до момента, когда президента испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса отправят в отставку.

Заявление спортсменок в соцсетях опубликовала ассоциация профессиональных футболистов (FUTPRO). Его подписали 23 футболистки, которые выступали на чемпионате мира в Австралии и Новой Зеландии. Кроме того, подпись оставили еще 58 испанских футболисток.

20 августа женская сборная Испании впервые в своей истории стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира Англию (1:0). Во время празднования Рубиалес поцеловал в губы игрока сборной Дженнифер Эрмосо.

25 августа Рубиалес заявил, что совершил ошибку, но не собирается подавать в отставку.