Футболистка Эрмосо выступила с заявлением после поцелуя от главы Федерации футбола Испании

Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо, которую на награждении поцеловал президент Федерации футбола Испании, Луис Рубиалес, призвала принять меры в его отношении.

«Мой профсоюз и мое агентство отвечают за защиту моих интересов. Мы просим Королевскую федерацию футбола Испании внедрить необходимые протоколы, обеспечить права наших игроков и принять меры.

Очень важно, чтобы наша сборная, действующий чемпион мира, всегда была представлена фигурами, которые проповедуют ценности равенства и уважения во всех сферах. Мы работаем, чтобы подобные действия не оставались безнаказанными", — приводит заявление футболистки Sport.es.

20 августа женская сборная Испании впервые в своей истории стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира Англию (1:0).