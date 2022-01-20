Алсу Абдуллина дебютировала за «Челси»

Российская футболистка Алсу Абдуллина дебютировала в составе «Челси».

Абдуллина появилась на поле на 77-й минуте матча против «Вест Хэма» (4:2) в 1/4 финала Кубка английской лиги. Она заменила шведку Йоанну Андерссон.

Abdullina makes her Chelsea debut! ?



The Russian replaces Andersson.



? 1-4 ? [77'] #CFCW — Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) January 19, 2022

Абдуллина перебралась в Англию в декабре 2021 года, подписав с «Челси» контракт до июня 2024.

«Челси» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 21 очко в девяти турах. Также команда вышла в полуфинал Кубка английской лиги.