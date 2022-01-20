Алсу Абдуллина о дебюте за «Челси»: «До сих пор не верю, что это произошло со мной»

Защитник женской команды «Челси» Алсу Абдуллина поделилась эмоциями после дебюта за команду. Накануне она появилась на поле на 77-й минуте матча против «Вест Хэма» (4:2) в 1/4 финала Кубка английской лиги.

«Эмоции просто зашкаливают! — цитирует футболистку официальный сайт РФС. — До сих пор не могу поверить, что это произошло со мной! Были ли у меня предчувствия перед матчем, что выйду на поле? Если честно, то да. Обрадовалась, что попала в заявку, но хотелось сыграть. В первом тайме игра складывалась для нас не так, как хотелось бы, а вот когда повели во второй половине 4:1, появилась надежда, что поучаствую.

Когда выходила на замену, по телу побежали мурашки, все было как в тумане. Оказывается, за моей спиной болельщики кричали «Алсу, Алсу», но я в тот момент ничего не замечала вокруг, услышала потом, когда пересматривала запись матча. Спасибо им за поддержку!

Старалась не тушеваться, играть в свой футбол. Открывалась, просила мяч. Сыграла не так много, но успела почувствовать атмосферу, интенсивность. Все происходит на очень высоких скоростях, никто не останавливается ни на секунду. Две минуты до конца, счет 4:2, а такое ощущение, что разгар матча. В общем, концентрацию нельзя терять ни на секунду.

Было безумно приятно, что после матча футболистки «Челси» поздравили меня с дебютом у себя в соцсетях. Вообще, потрясена, как меня приняли в команде. Вроде играют топ-футболистки, а ни малейшего намека на звездность. Девчонки помогают мне с переводом главного тренера Эммы Хейз. Она говорит быстро, когда объясняет суть упражнений, и партнеры по команде подсказывают, если я что-то не поняла. Все девчонки замечательные, и благодаря им моя адаптация проходит быстро и безболезненно».

Абдуллина перебралась в Англию в декабре 2021 года, подписав с «Челси» контракт до июня 2024. «Челси» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 21 очко в девяти турах. Также команда вышла в полуфинал Кубка английской лиги.