Американская футболистка «Динамо» назвала одинаковой жизнь в России и США

Нападающая ЖФК «Динамо» Кайлан Роуз Брэдфорд Уиллиамс ответила на вопрос «СЭ» об отличиях жизни в России и США.

— Ваши родственники, друзья удивляются? Задают вопросы, почему Россия?

— Вообще сначала, когда встал вопрос ехать в Москву, я ничего не знала про Россию. Но почему бы и нет? Поэтому я и здесь.

— Какое главное отличие между США и Россией, на ваш взгляд?

— Мне кажется, жизнь одинаковая, неважно, где, если честно.

ЖФК «Динамо» закончил прошлый сезон женской Суперлиги, заняв пятое место. Чемпионом стал ЖФК «Зенит» с 41 очком.