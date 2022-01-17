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Сегодня, 22:17

Алексия Путельяс признана лучшей футболисткой 2021 года по версии ФИФА

Екатерина Савостина
Корреспондент

Полузащитник женской команды «Барселоны» Алексия Путельяс признана лучшей футболисткой 2021 года по версии ФИФА.

В прошлом сезоне она выиграла с командой Лигу чемпионов и вошла в символическую сборную сезона. Ранее испанка стала обладательницей «Золотого мяча-2021» среди женщин.

Церемония награждения The Best FIFA Football Awards 2021 проходит 17 января в Цюрихе в онлайн-формате.

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