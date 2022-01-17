Алексия Путельяс признана лучшей футболисткой 2021 года по версии ФИФА

Полузащитник женской команды «Барселоны» Алексия Путельяс признана лучшей футболисткой 2021 года по версии ФИФА.

? The Best in the World ?#TheBest FIFA Women's Player Award 2021 goes to @alexiaputellas!



?? | #AlexiaPutellas pic.twitter.com/bS8GAApgAZ — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) January 17, 2022

В прошлом сезоне она выиграла с командой Лигу чемпионов и вошла в символическую сборную сезона. Ранее испанка стала обладательницей «Золотого мяча-2021» среди женщин.

Церемония награждения The Best FIFA Football Awards 2021 проходит 17 января в Цюрихе в онлайн-формате.