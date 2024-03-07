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Женский футбол

7 марта, 13:39

Сборная Литвы откажется от игр отбора женского чемпионата Европы с белорусками

Сергей Разин
корреспондент
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Президент Литовской федерации футбола Эдгарас Станкявичюс рассказал, что женская сборная откажется от матчей отборочного турнира чемпионата Европы 2025 года против Белоруссии.

«Если говорить о спортивной составляющей, то жребий вполне благоприятен. Все три команды можно победить, но с командой Белоруссии мы точно не планируем играть. Очень надеюсь, что санкции от УЕФА ограничатся техническими поражениями и наши футболистки продолжат участие в отборе. Для меня самое главное, чтобы нас не дисквалифицировали», — приводит слова Станкявичюса ТАСС со ссылкой на национальное радио LRT.

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Сборная Белоруссии сыграет в первой группе лиги C с командами Литвы, Кипра и Грузии.

10 января стало известно, что сборная Белоруссии может провести товарищеский матч с россиянами только в июне 2024 года, но конкретики в переговорах пока нет.

Источник: https://tass.ru/sport/20180141
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