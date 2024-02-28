Американская футболистка «Динамо» рассказала, как научилась общаться на русском языке

Нападающая ЖФК «Динамо» Кайлан Роуз Брэдфорд Уиллиамс рассказала «СЭ», как научилась говорить по-русски.

— Откуда у вас такая любовь к нашему языку?

— Я не знаю, просто начала в «Локомотиве», вообще ничего не понимала, не знала. Потом начала читать, слушать и понимать. Провела год в «Локомотиве». Тогда я не могла сказать «здравствуйте».

— Что вы смотрите, слушаете, может быть, есть какой-то российский автор?

— Слушаю песни Andro, он хороший! Российское кино не так много смотрю. Еще смотрела сериал «Бывшие».

— А «Слово Пацана»? У нас это очень популярный сериал.

— Вообще не очень много сериалов смотрела. Это происходит примерно так: девочки говорят, что надо посмотреть.

— «Тиктоки» смотрите?

— «Тикток» вообще не работает! С самого начала. Даже с ВПН, ничего не работает.

ЖФК «Динамо» закончил прошлый сезон женской Суперлиги, заняв пятое место. Чемпионом стал ЖФК «Зенит» с 41 очком.