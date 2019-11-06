Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко отреагировал на решение защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого завершить карьеру в сборной Украины.

22-летний хавбек «горожан» написал комментарий к посту игрока сине-бело-голубых в Instagram: «Легенда».

Ракицкий дебютировал в составе сборной Украины 10 октября 2009 года, отыграв весь матч отборочного турнира ЧМ-2014 с Англией. Всего он провел за украинскую команду 54 матча, в которых забил 4 гола.

Последний матч за свою национальную сборную футболист провел 16 октября прошлого года против команды Чехии в Лиге наций. Игроком «Зенита» он стал в январе текущего года.