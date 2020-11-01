Защитник «Шахтера» попал в шорт-лист «Ливерпуля»
Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко попал в список футболистов, которыми интересуется «Ливерпуль», сообщает 90min.com.
По информации источника, мерсисайдцы рассматривают 24-летнего украинца в качестве потенциальной замены травмированному Виргилу ван Дейку, который восстанавливается от разрыва передней крестообразной связки. Сообщается, что помимо Матвиенко в список входят Озан Кабак («Шальке»), Пау Торрес («Вильярреал»), Жюль Кунде («Севилья») и Дайот Упамекано («Лейпциг»).
В сезоне-2020/21 Матвиенко провел за «Шахтер» 9 матчей и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 9 миллионов евро. Зимой 2020 года сообщалось об интересе к украинцу со стороны «Арсенала».
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