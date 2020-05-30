У шести представителей «Карпат» подозрение на коронавирус

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что коронавирус подозревают у шести представителей львовских «Карпат». Из-за этого был перенесен их матч 24-го тура УПЛ против «Мариуполя».

«Мы имеем информацию, что два игрока «Карпат» и сотрудник клуба инфицированы коронавирусом, — цитирует Павелко Footboom. — В понедельник львовская команда пройдет повторное тестирование, после чего будем принимать решение. Есть наш комитет, который вместе с МОЗ внимательно изучит ситуацию, плюс делегат УАФ на месте все детально изучает. В Германии уже было такое, и там уже имеют опыт, как действовать в подобных случаях.

Конечно, факт того, что в заражении коронавирусом в «Карпатах» в целом подозреваются шесть человек, выходит за рамки медицинского протокола. Однако, «Карпаты» связались с представителями «Мариуполя», сообщили об этой ситуации, и «Мариуполь» не будет протестовать против переноса матча».

Матч должен был состояться во Львове 31 мая. Остальные игры, в том числе «Шахтер» — «Динамо», должны пройти по графику.