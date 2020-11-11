Три вратаря киевского «Динамо» заразились коронавирусом

Голкипер киевского «Динамо» Руслан Нещерет сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба. Из-за этого он не сможет сыграть за молодежную сборную Украины в ближайших матчах.

Игрок будет находится на самоизоляции. Ранее положительный тест на COVID-19 сдали два других вратаря киевлян Денис Бойко и Георгий Бущан.

18-летний Руслан Нещерет в текущем сезоне провел три матча за «Динамо», в которых пропустил шесть мячей.