Три вратаря киевского «Динамо» заразились коронавирусом
19:28
Голкипер киевского «Динамо» Руслан Нещерет сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба. Из-за этого он не сможет сыграть за молодежную сборную Украины в ближайших матчах.
Игрок будет находится на самоизоляции. Ранее положительный тест на COVID-19 сдали два других вратаря киевлян Денис Бойко и Георгий Бущан.
18-летний Руслан Нещерет в текущем сезоне провел три матча за «Динамо», в которых пропустил шесть мячей.
Дополнительная информация:
http://www.fcdynamo.kiev.ua/ru/allnews/news/nescheret_zdav_pozitivniy_test_na_covid19/
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное