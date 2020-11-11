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Три вратаря киевского «Динамо» заразились коронавирусом

19:28
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Голкипер киевского «Динамо» Руслан Нещерет сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба. Из-за этого он не сможет сыграть за молодежную сборную Украины в ближайших матчах.

Игрок будет находится на самоизоляции. Ранее положительный тест на COVID-19 сдали два других вратаря киевлян Денис Бойко и Георгий Бущан.

18-летний Руслан Нещерет в текущем сезоне провел три матча за «Динамо», в которых пропустил шесть мячей.

Дополнительная информация:

http://www.fcdynamo.kiev.ua/ru/allnews/news/nescheret_zdav_pozitivniy_test_na_covid19/

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