Суркис сравнил победу «Динамо» над «Шахтером» с матчами полуфинала Лиги чемпионов сезона-1998/99

Бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис прокомментировал победу над «Шахтером» (2:1) в 1/8 финала Кубка Украины.

— Для «Динамо» и для болельщиков «Динамо» — это хороший вечер, — цитирует Суркиса официальный сайт киевлян со ссылкой на FootballHub. — Также отдаю дань сопернику. Эта команда продемонстрировала приличную игру и на ее фоне «Динамо» почти преобладало соперника во всех компонентах игры. За последние годы я не помню такого. В игре «Динамо» появились скорость, аритмия, прессинг. Все это на фоне того, что мы увидели очень хорошие физические кондиции игроков.

«Динамо» играло практически без замен, если не считать того момента, когда вышел Гармаш. На мой взгляд, на сегодняшний день эта команда дала мне возможность немного вернуться в прошлое. Я имею в виду ровно 20 лет назад, когда в 1999 году команда играла в полуфинале Лиги чемпионов. У той команды были именно такие характеристики. Если это какой-то луч в темном царстве, то это хорошо, но и плохо. Но если это проблеск игры, которую тренерский штаб закладывает на будущее. Сегодня я убедился в том, что Михайличенко и его команда подтянули, прежде всего, физические кондиции, и самое главное, что игроки поверили в себя.

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