Пятов признан лучшим игроком «Шахтера» по версии болельщиков
20:10
Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов стал лучшим игроком команды года по версии болельщиков, сообщается на официальном сайте клуба.
Второе место занял полузащитник Тарас Степаненко, замкнул тройку нападающий Тайсон.
В 2018 году лучшим игроком года стал Тайсон, в 2016 и 2017 — Марлос.
«Шахтер» после 18 матчей набрал 50 очков и лидирует в чемпионате Украины, опережая идущего на второй строчке «Динамо» на 14 очков.
? Болельщики сделали выбор! Андрей Пятов — лучший игрок «Шахтера» в 2019 году! ?— ?FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 30, 2019
? Стена! ?? Как много ? нашему вратарю?
Подробнее о результатах голосования: https://t.co/QGJoyvg36b. pic.twitter.com/TzSeed9tHj
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...