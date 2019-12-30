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Пятов признан лучшим игроком «Шахтера» по версии болельщиков

20:10
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Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов стал лучшим игроком команды года по версии болельщиков, сообщается на официальном сайте клуба.

Второе место занял полузащитник Тарас Степаненко, замкнул тройку нападающий Тайсон.

В 2018 году лучшим игроком года стал Тайсон, в 2016 и 2017 — Марлос.

«Шахтер» после 18 матчей набрал 50 очков и лидирует в чемпионате Украины, опережая идущего на второй строчке «Динамо» на 14 очков.

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