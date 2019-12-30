Пятов признан лучшим игроком «Шахтера» по версии болельщиков

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов стал лучшим игроком команды года по версии болельщиков, сообщается на официальном сайте клуба.

Второе место занял полузащитник Тарас Степаненко, замкнул тройку нападающий Тайсон.

В 2018 году лучшим игроком года стал Тайсон, в 2016 и 2017 — Марлос.

«Шахтер» после 18 матчей набрал 50 очков и лидирует в чемпионате Украины, опережая идущего на второй строчке «Динамо» на 14 очков.