Про Лобановского снимут художественный фильм

Киевское «Динамо» заключило меморандум о съемке художественного фильма. Он будет посвящен бывшему главному тренеру команды Валерию Лобановскому.

Как сообщает Tribuna.com, картина будет называться «Наставник». Работа над созданием фильма длится уже полгода. Планируется, что события фильма охватят середину 70-х годов.

«Мы задумывали «Наставник» как мотивирующий художественный фильм, фильм-событие, фильм-подъема, — сказали продюсеры фильма. — Валерий Лобановский — настоящий герой Украины и почти идеальный персонаж для фильма-байопика: непростой уникальный характер, гениальная личность и действительно легендарная историческая фигура.

Это человек, который сделал целых три эпохальные супер-команды, каждая из которых не только оставила свой след в истории футбола, но и воспитала по владельцу «Золотого мяча» (Блохин 1975, Беланов 1986, Шевченко 2004). Он является одним из самых выдающихся футбольных тренеров современности.

Нашей целью является создание национального фильма-события для широкой современной аудитории. Этот проект — очень личная история для всех к нему причастных. Это важная миссия и большая ответственность".