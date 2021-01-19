Ирина Морозюк, бывшая жена украинского футболиста турецкого «Ризеспора» Николая Морозюка и президент львовского ФК «Лион» в интервью «СЭ» рассказала о стереотипах в футболе.

— Вы президент ФК «Лион» из Львова. Каково это для девушки — быть боссом в мужском коллективе?

— Женщина может руководить лучше, чем мужчина. Объясню: слабый пол более склонен к организации. Например, тот же домашний очаг: все на хрупких плечах девушки, у нас к этому расположенность на генетическом уровне. Да, есть стереотип, что мужчины правят миром. Но мы тоже способны построить империю.

— А как же все эти комментарии в стиле «да куда баба полезла, какой ей футбол». Есть что ответить?

— Эти комментаторы сами играли в футбол? Я бы прислушалась к мнению человека, который реально сделал карьеру. А тут... Что обращать внимание на пустословов и диванных критиков?

Ранее Морозюр заявила, что не верит в дружбу между мужчиной и женщиной.

(Данил Алешин, Владислав Флегонтов)

Полностью интервью с Ириной Морозюк читайте здесь.