Она руководит львовским ФК «Лион», чилит в YouTube с Милевским и Алиевым, хочет заняться тату-бизнесом и поддерживает супругу владельца красно-белых.

Морозюк стала секс-символом украинского футбола благодаря отношениям с бывшим мужем, экс-игроком жовто-блакитной сборной Николаем Морозюком. С 2019-го Ирина возглавляет «Лион» из Львова. Корреспонденты «СЭ» связались с ней, чтобы поговорить о стереотипах, значимости девушки в карьере футболиста и работе женщины в ФК. Также мы обсудили актуальные темы.

Дзюбе нечего стыдиться — с размером все в порядке

- В России тема слитого интимного видео Дзюбы обсуждается до сих пор. А в Украине?

— Конечно, тоже. Такие темы всегда будут на слуху. Когда я посмотрела запись, то сразу же подумала, что это дело рук его любовницы. Все знают, как мужчины обожают ходить налево. Любовь — коварная штука, а девушки — тем более! Наверное, что-то пошло не так, и Артему вот так захотели отомстить. Жаль парня. Большинство людей не узнает, на чьей стороне правда. Но для меня наказание такого характера — это низко.

- Само видео вам понравилось?

— Скажу так: Артему нечего стыдиться! Есть что показать. У Дзюбы все в порядке с размером. Но я не могу сказать, что мне понравилось. Не досмотрела всю эту историю до конца.

- Правильно ли, что Дзюбу после того случая не вызвали в сборную?

— Нет, такого не должно быть. Если только это сделано для его же блага, то ОК, но если не пригласили из-за того, что он мастурбирует на камеру, то это бред. Этим занимаются все, но, может, не все снимают. А кто говорит, что не занимается, тот врет.

- С одной стороны, Дзюба после слитого видео оказался вне национальной команды, а с другой — его популярность выросла в разы.

— Да, я тоже раньше не знала, кто такой Дзюба. Но это можно объяснить. Люди любят хайп! Интим всегда набирает. Пример: есть две фотографии, где у одной девушки оголена грудь, а у другой — нет. Конечно, все станут лайкать и смотреть, где сиси больше! Так устроен весь мир, не только мы. Всегда в тренде темы секса, смерти и жести. Поэтому ситуацию с Дзюбой было интереснее обсуждать, чем выборы в США.

- Можно ли воспринимать эту историю как измену?

— Отношусь к измене не как большинство, а как меньшинство. Да, если бы узнала, что мой муж записывает вот такие видео не для меня, то стало бы неприятно. Считаю, что это измена. Но сам факт предательства сейчас воспринимаю по-другому, чем раньше. Я стала опытнее. Может, мужчине просто захотелось получить новые эмоции, но такое может произойти и с девушками.

Для кого-то и измена приемлема, просто нужно обсуждать, что для вас норма. Надо разговаривать, а не молчать. В 20 лет думала, что никогда не прощу измены. В 30 у меня другое мнение. А если все-таки мужчина пошел налево, то лучше промолчать, не нужно этого знать жене. Хотя в случае с Дзюбой уже никак и ничего не скрыть.

- Вы бы смогли после такой истории, если бы она случилась с вашим мужем, спокойно жить дальше как будто ничего и не было?

— Если супруга Дзюбы это приняла и ее ничто не смущает, то пожалуйста. Но если нет, то зачем страдать? Не стоит держаться за детей и семью. Надо всегда строить свою жизнь, чтобы было комфортно.

- У вас происходили похожие моменты?

— Как-то меня сфоткали, когда переодевалась в раздевалке. Это все быстро разлетелось по интернету. Мой бывший муж сразу об этом узнал — рассказала ему сама. Но он это принял для себя: «Мне по фиг, забей». А другой мужчина, к примеру, не смог бы так. Говорили бы: «Как так?! Мою девушку видели голой!» У всех все по-разному. Так и в случае с женой Дзюбы. Но еще раз: если некомфортно, то ради ребенка и семьи не нужно страдать.

Мужчине приспичит изменить — изменит. Ничто не удержит

- Футболисты получают немалые деньги, а это значит и большие соблазны. Вы, будучи женой спортсмена, пытались как-то отгородить мужа от гулянок?

— Нет, никогда. У меня не возникало подозрений. Да, иногда своего ревновала, но я доверяла. Умная женщина следит за собой, а не за мужчиной. Не нужно себе ничего накручивать, если человек сказал, что идет спать, то ему нужно поверить! Зачем эти нервы лишние? Так легче, поверьте. Ну узнаю, что мужчина мне изменил, что я сделаю? Для чего мне эта информация?

- Супруги футболистов — это уже как отдельная каста. Согласны?

— Да, я уже могу дать советы молодым девчонкам. Не нужно контролировать мужчин, это главное. Никогда не бойтесь потерять человека, этим вы только себе хуже делаете. Если он захочет уйти — уйдет. Расслабьтесь, кайфуйте и живите в удовольствие. Мужчине приспичит изменить — изменит. И ничто его не удержит — ни дети, ни борщ, ни другие плюшки.

- Нужно ли спортсменам заключать брачный договор, чтобы избежать рисков? Яркий пример -история семьи Глушаковых, где доходило до скандальной дележки имущества.

— Не знаю, что должна была сделать жена, чтобы муж вот так поступал с ней. У них есть общие дети, это не просто девушка, с которой он переспал и забыл. И настоящий мужчина, несмотря на обстоятельства, должен взять ответственность не только за детей, но и за бывшую супругу. Не понимаю, как мужчина вот так может относиться к девушке. Для меня это настоящая дичь! Исключением может стать только случай, если жена переспала со всеми коллегами футболиста одновременно. Тогда подобную реакцию мужа понять можно.

- Так контракт нужен или нет?

— Если раньше думала, что это не есть хорошо, то спустя время у меня мнение поменялось. Брачный контракт нужен. От своего бывшего мужа я ничего после развода не требую. Говорю так: что ты можешь мне отдать? Не понимаю девушек, которые хотят стрясти с мужей побольше денег. Ведь твой мужчина ради них столько пахал, это нелегкий труд. Физкультура — хорошо, а спорт — плохо. И как я могу что-то от него требовать? Только попросить по-человечески: вот я, твоя бывшая жена, у нас есть ребенок, что ты готов отдать? Готов — спасибо большое! Но как можно отбирать последнее? Ужас. Должно быть уважение во всех моментах.

- То есть ваш бывший муж до сих пор помогает вам финансово?

— Конечно! Ну а как он может этого не делать? Мы в ответе за тех, кого приручили. Я была в браке восемь лет и нигде не работала. Было бы странно, если бы супруг мне не помогал, он же меня любил.

- Получается, многие жены богатых людей, в том числе и футболистов, становятся заложниками ситуации: если что не так, то они не приучены ни к какой работе.

— Это очень большая ошибка девушек, но ее можно понять. Когда в начале отношений у вас есть все: финансы, машины и так далее, то ваш мужчина обязательно скажет: «Малыш, ну ты что, прикалываешься? Зачем тебе работать?» А в конце уже совсем другие разговоры: что дома-то сидела и ничем не занималась? Это всегда так.

- И какой ваш совет молодым женам?

— Обязательно развивайтесь! Да, наслаждайтесь многими возможностями, но не сидите на месте — двигайтесь, чтобы быть независимой.

- А вы не опасаетесь, что в какой-то момент ваш бывший муж перестанет платить?

— Опасность есть всегда. Я же не знаю, что там у него голове. Сегодня мы можем дружить, а завтра — нет. Тут просто надежда на человеческое отношение.

- Как вы сами зарабатываете?

— У меня есть свой бренд одежды. Занималась этим делом от всего сердца. Он еще существует, но после моего развода было очень тяжело. И мне не хотелось ничего делать. Я работала с психологом... Сейчас уже лучше. И уверена, что все будет классно. Кстати, я окончила курс татуировок. Возможно, начну такой бизнес, осталось только это все реализовать.

- Какова ваша минимальная сумма расходов в месяц?

— Пять тысяч долларов. Из этих денег не могу назвать цифры, которые трачу на уход за собой, потому что есть непредвиденные выплаты. Девушки меня поймут.

- Мужчины обязаны выделять женщине сумму на уход за собой?

— Конечно.

- А что взамен?

— Любовь и забота! Мужчина по факту физически сильнее девушки. И ему легче «добывать мамонта». Правда, под мамонтом сейчас подразумеваются финансы, так что тут все логически связано, и это нормально. Но у каждого свои правила: знаю семьи, где девушка зарабатывает, а мужчина занимается домом.

- Получается, вы против феминизма?

— Да, потому что мужчина и женщина — это два разных существа. То, что делает мужчина, не должна делать девушка, и наоборот. Я за то, чтобы мой мужчина был сильнее меня, согласна быть за ним.

Я не мучу с Милевским или Алиевым

- У вас есть любимчики среди футболистов? Критерий — внешность.

— Назову троих: Серхио Рамос, Неймар и Златан Ибрагимович. Мне нравится швед, потому что его «приколясы» круто заходят. Это привлекает.

- Недавно вы стали сниматься в YouTube-канале с Александром Алиевым и Артемом Милевским. Чем вас зацепил этот проект?

— Для меня все футболисты являются некой семьей... Не знаю, как это объяснить. Они меня пригласили к себе, и мы на этом фоне сдружились. А то мне многие пишут, что я мучу то с Темой, то с Сашей... Ничего подобного! Это всего лишь дружба и эфиры.

- Кто-то из нынешних футболистов подкатывает к вам?

— Сейчас — да, но когда я была в отношениях, то в открытую до этого не доходило. И среди них никогда не было ни Алиева, ни Милевского.

- Вы верите в дружбу между мужчиной и женщиной?

— Нет, не верю — кто-то да захочет секса. Но мы не сближаемся Сашей и Темой настолько, чтобы это переросло во что-то большее.

- Милевский говорил в одном из интервью о сексе с Тиной Канделаки. Не осуждаете?

— Я не настолько близко знаю Тему. Но мне кажется, ему по фиг на ее мнение, либо у него вот такое отношение, что сказать об этом — нормально. Думаю, это все не со зла.

Если Зарема уверена в себе, то докажет, что она лучшая

- Вы президент ФК «Лион» из Львова. Каково это для девушки — быть боссом в мужском коллективе?

— Женщина может руководить лучше, чем мужчина. Объясню: слабый пол более склонен к организации. Например, тот же домашний очаг: все на хрупких плечах девушки, у нас к этому расположенность на генетическом уровне. Да, есть стереотип, что мужчины правят миром. Но мы тоже способны построить империю.

- А как же все эти комментарии в стиле «да куда баба полезла, какой ей футбол». Есть что ответить?

— Эти комментаторы сами играли в футбол? Я бы прислушалась к мнению человека, который реально сделал карьеру. А тут... Что обращать внимание на пустословов и диванных критиков?

- В «Спартаке» многими делами занимается Зарема Салихова, жена Леонида Федуна. Как вы думаете, на таком уровне девушке реально выстроить крутой проект?

— Если Зареме передали бразды правления такого клуба, значит, она достойна этого. Есть много моментов, где мужчины не справляются со своими обязанностями.

- Есть что посоветовать Зареме?

— На какие-то колкости не стоит обращать внимания. Нужно быть в фокусе того, что для тебя важно. Сколько людей, столько и мнений. Какой бы ты ни была классной, если захотят, то замочат каждого. Если Зарема уверена в себе, то докажет, что она лучшая. Главное — собрать около себя профессиональных людей.

Русский может спокойно приезжать во Львов

- Русский может спокойно приехать во Львов?

— Если человек станет вести себя адекватно, то все будет отлично. У меня есть друзья из России, мы общаемся, но не затрагиваем тему политики и религии. А то я когда была в Донецке, то меня тоже спрашивали: «Правда, что во Львове не продадут товар, если говорить не на украинском?» Да это все бред полный! Везде есть нормальные и ненормальные люди, я люблю прежде всего человека.

- А если бы вы полюбили русского, ты вышли бы за него замуж?

— Конечно! Мне все равно, какая национальность и вероисповедание.

- И ваши родственники были бы не против?

— Безусловно, нет. Повторю: это все выдуманные стереотипы.

Блиц

- Верите в то, что женщина сможет сыграть в одной команде с мужчинами на профессиональном уровне?

— Нет.

- Секс на первом свидании — это нормально для женщины?

— Нет.

- Девушка-судья — это нормально?