Мирча Луческу прокомментировал ситуацию с отстранением россиян от международных соревнований

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу заявил, что спорт может помочь в налаживании мира в связи с ситауцией на Украине.

«Я сказал, что российские спортсмены не должны расплачиваться за то, что происходит на Украине, и многие на меня нападали за это. Но я верю, что спорт может способствовать делу мира. Может быть, не навязывать его, но он может проложить путь к тому, чего мы все хотим. Что мы будем делать после окончания нынешних событий? Как мы примиримся между собой?» — цитирует Луческу The Guardian.

76-летний румынский специалист работает в киевской команде с 2020 года. Луческу также известен по многолетней работе в донецком «Шахтере» (2004-2016), в 2016-м и 2017-м он тренировал «Зенит».

Ранее российских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.