Экс-футболиста уволили с украинского телевидения за слова о российских спортсменах

Бывшего футболиста киевского и московского «Динамо» Виктора Леоненко уволили с украинского телеканала после слов о российских спортсменах, информирует РИА «Новости» со ссылкой на слова директора каналов «Футбол 1/2/3» Александра Денисова. По его словам, позиция бывшего футболиста сборной Украины «за пределом цинизма».

«Что с нас взять? В России за слова можно сразу же в тюрягу сесть. Тут все понятно. Поэтому я спортсменов особенно и не осуждаю, потому что многие молчат из-за того, что можно получить срок. Мы мирные люди», — отметил сам Леоненко.

Ранее Леоненко после благотворительного матча с участием других известных украинских экс-футболистов в интервью встал на защиту российских спортсменов, не высказывающихся о ситуации на Украине.

Леоненко выступал за московское и киевское «Динамо», киевский ЦСКА, а также за «Закарпатье». В составе сборной Украины он провел 14 матчей и забил 6 голов.