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Экс-футболиста уволили с украинского телевидения за слова о российских спортсменах

Бывшего футболиста московского «Динамо» Виктора Леоненко уволили с украинского телеканала
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Виктор Леоненко.

Бывшего футболиста киевского и московского «Динамо» Виктора Леоненко уволили с украинского телеканала после слов о российских спортсменах, информирует РИА «Новости» со ссылкой на слова директора каналов «Футбол 1/2/3» Александра Денисова. По его словам, позиция бывшего футболиста сборной Украины «за пределом цинизма».

«Что с нас взять? В России за слова можно сразу же в тюрягу сесть. Тут все понятно. Поэтому я спортсменов особенно и не осуждаю, потому что многие молчат из-за того, что можно получить срок. Мы мирные люди», — отметил сам Леоненко.

Ранее Леоненко после благотворительного матча с участием других известных украинских экс-футболистов в интервью встал на защиту российских спортсменов, не высказывающихся о ситуации на Украине.

Леоненко выступал за московское и киевское «Динамо», киевский ЦСКА, а также за «Закарпатье». В составе сборной Украины он провел 14 матчей и забил 6 голов.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220412/leonenko-1783036993.html
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