Футбол
Украина
Новости
Премьер-лига Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Украина

Сегодня, 14:05

Ракицкий сыграл за харьковский «Металлист» в товарищеском матче

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ярослав Ракицкий.
Фото ФК «Зенит»

Бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поддерживает форму с харьковским «Металлистом», сообщает официальный сайт клуба.

В воскресенье украинец принял участие в товарищеском матче против «Истанбула» (2:1).

«Металлист» сейчас проводит учебно-тренировочный сбор в Турции, именно там Ракицкий и присоединился к команде. При этом никаких официальных заявлений о подписании контракта с защитником харьковский клуб не делал.

Напомним, Ракицкий выступал за «Зенит» с зимы 2019 года. В нынешнем сезоне украинский защитник принял участие в 15 матчах чемпионата России, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

В начале марта стало известно, что Ракицкий ушел из «Зенита». Контракт был досрочно прекращен по просьбе футболиста.

Источник: https://www.metalist.ua/news/metallist-istanbul-bashakshehir-2-1.html
Ярослав Ракицкий
Футбол
ФК Зенит
ФК Металлист (Харьков)
5
0
Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Чемпионат мира по фигурному катанию без России: было плохо, но надо признать, что у нас есть серьезные конкуренты
Есть ли шанс у российского спорта выжить в изоляции? Проверяли на Кубке Первого канала по фигурному катанию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ФИФА разрешила регистрацию украинских футболистов вне трансферного окна
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости