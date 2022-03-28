Ракицкий сыграл за харьковский «Металлист» в товарищеском матче

Бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поддерживает форму с харьковским «Металлистом», сообщает официальный сайт клуба.

В воскресенье украинец принял участие в товарищеском матче против «Истанбула» (2:1).

«Металлист» сейчас проводит учебно-тренировочный сбор в Турции, именно там Ракицкий и присоединился к команде. При этом никаких официальных заявлений о подписании контракта с защитником харьковский клуб не делал.

Напомним, Ракицкий выступал за «Зенит» с зимы 2019 года. В нынешнем сезоне украинский защитник принял участие в 15 матчах чемпионата России, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

В начале марта стало известно, что Ракицкий ушел из «Зенита». Контракт был досрочно прекращен по просьбе футболиста.