Полузащитник Денис Гармаш может быть вызван в сборную Украины на ноябрьские матчи
Полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш будет вызван в сборную Украины на ноябрьские матчи, сообщает Meta-ratings.
По данным источника, исполняющий обязанности главного тренера украинской национальной команды Александр Петраков уже утвердил кандидатуру хавбека.
11 ноября сборная Украины проведет товарищеский матч против Болгарии, 16-го команда сыграет в матче отбора к ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины на выезде.
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