«Львов» сменил главного тренера

«Львов» сообщил об увольнении главного тренера команды Владимира Мазяра. Договор между сторонами расторгнут по обоюдному согласию, информирует официальный сайт клуба.

Мазяр возглавил «Львов» в начале сентября. Под его руководством клуб успел провести семь матчей, в которых не одержал ни одной победы — две ничьи и пять поражений.

Новым тренером «Львова» назначен Егише Меликян, который работал в штабе Мазяра. Ранее он возглавлял донецкий «Металлург» и «Сталь».