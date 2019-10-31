«Львов» сменил главного тренера
20:12
«Львов» сообщил об увольнении главного тренера команды Владимира Мазяра. Договор между сторонами расторгнут по обоюдному согласию, информирует официальный сайт клуба.
Мазяр возглавил «Львов» в начале сентября. Под его руководством клуб успел провести семь матчей, в которых не одержал ни одной победы — две ничьи и пять поражений.
Новым тренером «Львова» назначен Егише Меликян, который работал в штабе Мазяра. Ранее он возглавлял донецкий «Металлург» и «Сталь».
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