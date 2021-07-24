«Шахтер» выиграл первый официальный матч под руководством Де Дзерби
21:25
«Шахтер» обыграл «Ингулец» (2:1) в первом туре чемпионата Украины. Команда провела дебютный официальный матч под руководством нового главного тренера Роберто Де Дзерби.
В составе победителей отличились Лассина Траоре и Алан Патрик. У «Ингульца» забил Майкл Стефен.
Чемпионат Украины
Премьер-лига
1-й тур
«Шахтер» — «Ингулец» — 2:1 (2:0)
Голы: Траоре, 12, Патрик, 34 — Стефен, 81
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