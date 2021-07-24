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«Шахтер» выиграл первый официальный матч под руководством Де Дзерби

21:25
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«Шахтер» обыграл «Ингулец» (2:1) в первом туре чемпионата Украины. Команда провела дебютный официальный матч под руководством нового главного тренера Роберто Де Дзерби.

В составе победителей отличились Лассина Траоре и Алан Патрик. У «Ингульца» забил Майкл Стефен.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

1-й тур

«Шахтер» — «Ингулец» — 2:1 (2:0)

Голы: Траоре, 12, Патрик, 34 — Стефен, 81

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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