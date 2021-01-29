Луческу считает, УЕФА защищает клубы из ведущих лиг в ЛЧ

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу в интервью «СЭ» заявил, что УЕФА делает все для защиты ведущих клубов Европы в самом престижном клубном турнире мира — Лиге чемпионов. По мнению специалиста, попадание какого-то клуба из Восточной Европы в стадию четвертьфинала равносильно победе в турнире.

«Скажу честно, Лига чемпионов создана для больших клубов из топовых лиг. Посмотрите, остальным туда даже просто попасть практически невозможно. Делается все для защиты таких клубов. Пробиться в четвертьфинал для клуба не из Топ-5 чемпионатов равносильно победе в турнире. Посмотрите, на этой стадии играют всегда одни и те же клубы», — сказал Луческу.

Топ-5 европейских футбольных лиг составляют чемпионаты Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. На шестом месте рейтинга УЕФА располагается чемпионат Португалии. Последним клубом, не представлявшим чемпионат этой шестерки, был в розыгрыше ЛЧ-2018/19 голландский «Аякс», а до него — турецкий «Галатасарай» в сезоне-2012/13. Последним восточноевропейским клубом, выходившим в четвертьфинал ЛЧ, был «Шахтер» под руководством Луческу в сезоне-2010/11.

Аналогичную ситуацию Луческу отмечает и в Лиге Европы, которая после смена формата (в сезоне-2009/10 турнир поменял название, став из Кубка УЕФА Лигой Европы, а еще ранее сменил и формат — до сезона-2004/05 в нем не было групповой стадии) стала более привлекательна для западноевропейских клубов.

«Когда Кубок УЕФА стал Лигой Европы, ситуация повторилась и там. Клубы из Западной Европы начали серьезнее к ней относиться, там платят больше денег. Раньше Кубок чемпионов выигрывали «Стяуа», «Црвена Звезда». А сейчас? Кубок УЕФА брали ЦСКА, «Зенит», «Шахтер», а посмотрите, кто там теперь...» — заявил специалист.

Московский ЦСКА выиграл Кубок УЕФА в 2005 году, санкт-петербургский «Зенит» — в 2008-м, а донецкий «Шахтер» — в 2009-м. После переименования турнира в нем побеждали лишь клубы из Испании (6 раз), Англии (3) и Португалии (1).

(Артем Калинин)

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