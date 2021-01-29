Луческу рассказал, что дважды хотел отказаться от предложения возглавить киевское «Динамо»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу в интервью «СЭ» рассказал, почему принял предложение президента клуба Игоря Суркиса возглавить команду, а также отметил, что дважды хотел отказаться от этого предложения.

«Братья Суркисы пригласили меня, чтобы поговорить о сотрудничестве. Честно скажу, первой мыслью было сразу же отказаться. Однако они прекрасно знали, кого зовут, и учитывали мое прошлое в «Шахтере». Новости о переговорах попали в СМИ, начались протесты фанатов, и я хотел было отказаться от приглашения. Но президент клуба постоянно звонил мне, мы много общались. В итоге я согласился возглавить «Динамо», — сказал Луческу.

Луческу подписал контракт с «Динамо» 23 июля 2020 года, а 27 июля румынские СМИ сообщили, что он подал в отставку из-за протестов болельщиков киевского клуба. Недовольство фанатов киевлян было вызвано прежней работой румынского специалиста, который с 2004 по 2016 годы работал в донецком «Шахтере».

По словам Луческу, летом команда находилась в сложной ситуации из-за большого количества травм и отсутствия опытных игроков. Однако молодежь, которую он активно начал привлекать к тренировкам и матчам, проявила себя хорошо. Киевляне заняли третье место в группе Лиги чемпионов с «Ювентусом», «Барселоной» и «Ференцварошем» и обеспечили себе участие в плей-офф Лиги Европы.

«Сейчас у нас все еще очень молодая команда, но мы неплохо выступаем в национальном чемпионате. Такие ребята как Забарный, Миколенко, Попов, Супряга, Шапаренко, Цыганков и другие очень дисциплинированы и готовы слушать, что я говорю им. Ребята здорово учатся и думаю, у них большое будущее», — отметил специалист.

После первой части сезона «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, опережая на одно очко «Шахтер». В 1/16 финала Лиги Европы киевляне сыграют против «Брюгге».

(Артем Калинин)

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