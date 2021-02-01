Новичок «Аталанты» Коваленко мечтает однажды сыграть на «Донбасс Арене»

Новичок «Аталанты» Виктор Коваленко рассказал, что по-прежнему мечтает однажды сыграть на «Донбасс Арене». Хавбек перешел в клуб из Бергамо 1 февраля из «Шахтера». Донецкая команда с 2014 года проводила домашние матчи сперва во Львове, затем в Харькове, а последние полгода — в Киеве.

— У меня есть мечта, которая не сбылась по понятно каким причинам, — я не сыграл на «Донбасс Арене», — цитирует официальный сайт «Шахтера» Коваленко. — Я хочу, чтобы они вернулись в Донецк, чтобы они радовались футболу, как раньше, когда я был ребенком. Я кайфовал, когда приходил на стадион, и он собирался полный. Для меня было самой большой мечтой сыграть там.

Я надеюсь, что мы все-таки сыграем на «Донбасс Арене». Может быть, я сыграю против «Шахтера», а может быть, еще и вернусь сюда.