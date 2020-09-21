Кравец покидает «Динамо». Футболист вернулся в клуб из Киева месяц назад

Нападающий Артем Кравец и киевское «Динамо» пришли к согласию о расторжении контракта, сообщает сайт клуба.

Такое решение было принято после беседы с главным тренером Мирчей Луческу и президентом «Динамо» Игорем Суркисом. Руководство киевского клуба пошло навстречу футболисту и дало возможность перейти в другую команду, где он сможет получать больше игровой практики.

Кравец перешел в «Динамо» из турецкого «Кайсериспора» на правах свободного агента 20 августа. В нынешнем сезоне 31-летний форвард провел в составе киевского клуба один матч.