Кравец покидает «Динамо». Футболист вернулся в клуб из Киева месяц назад
14:26
Нападающий Артем Кравец и киевское «Динамо» пришли к согласию о расторжении контракта, сообщает сайт клуба.
Такое решение было принято после беседы с главным тренером Мирчей Луческу и президентом «Динамо» Игорем Суркисом. Руководство киевского клуба пошло навстречу футболисту и дало возможность перейти в другую команду, где он сможет получать больше игровой практики.
Кравец перешел в «Динамо» из турецкого «Кайсериспора» на правах свободного агента 20 августа. В нынешнем сезоне 31-летний форвард провел в составе киевского клуба один матч.
Дополнительная информация:
http://www.fcdynamo.kiev.ua/ru/allnews/news/artem_kravets_zalishae_dinamo/