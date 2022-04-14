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Киевское «Динамо» расторгло контракт с 18-летним футболистом, назвав его сыном врага Украины

Киевское «Динамо» со скандалом расторгло контракт с 18-летним футболистом
Иван Шитик
Корреспондент
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Киевское «Динамо» расторгло контракт с футболистом юношеской команды Артуром Уваровым, назвав его сыном врага Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный сайт украинского клуба.

Руководству «Динамо» стало известно, что 18-летний Уваров является сыном заместителя главы комитета народного совета ЛНР по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина Максима Уварова.

«Клуб возмущен поведением своего футболиста в укрытии недопустимых фактов и решил немедленно расторгнуть контракт с этим игроком», — говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что Уваров скрывал факт того, что является сыном врага Украины, указывается, что ему было необходимо лично обратиться к руководству клуба и признаться.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220414/dinamo-1783596466.html
ФК Динамо (Киев)
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