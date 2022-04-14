В «Химках» готовы оказать помощь выгнанному из киевского «Динамо» нападающему Уварову

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что киевское «Динамо» расторгло контракт с футболистом юношеской команды Артуром Уваровым.

«Безусловно, парню надо помогать. Его исключили из команды не по спортивному признаку. Конечно, если он неплохой игрок его будут готовы принять в российский клуб. Я скажу своим коллегам в «Химках», чтобы они посмотрели и изучили этот вопрос. Надо помогать. Мы же понимаем, что у них происходит геноцид всего русского. Безусловно, это неединичный случай», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее руководству киевского «Динамо» стало известно, что 18-летний Уваров является сыном заместителя главы комитета народного совета ЛНР по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина Максима Уварова.