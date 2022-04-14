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В «Химках» готовы оказать помощь выгнанному из киевского «Динамо» нападающему Уварову

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что киевское «Динамо» расторгло контракт с футболистом юношеской команды Артуром Уваровым.

«Безусловно, парню надо помогать. Его исключили из команды не по спортивному признаку. Конечно, если он неплохой игрок его будут готовы принять в российский клуб. Я скажу своим коллегам в «Химках», чтобы они посмотрели и изучили этот вопрос. Надо помогать. Мы же понимаем, что у них происходит геноцид всего русского. Безусловно, это неединичный случай», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее руководству киевского «Динамо» стало известно, что 18-летний Уваров является сыном заместителя главы комитета народного совета ЛНР по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина Максима Уварова.

ФК Динамо (Киев)
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3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
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 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
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 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
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14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
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 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
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17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
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Дмитрий Полоз

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Динамо

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П
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Краснодар

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Локомотив

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Зенит

 6
И К Ж
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