«Шахтер» победил «Лехию» в товарищеском матче

«Шахтер» провел товарищеский матч против польской «Лехии». Встреча, которая прошла в Гданьске закончилась со счетом 3:2 в пользу украинской команды.

В составе победителей в матче принял участие экс-защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий. 32-летний футболист сыграл за «Шахтер» впервые за более чем три года.

На 77-й минуте он получил желтую карточку, а спустя 6 минут был заменен.

Напомним, что 2 марта Ракицкий расторг соглашение с «Зенитом» «по семейным обстоятельствам».