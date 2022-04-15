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Сегодня, 00:06

«Шахтер» победил «Лехию» в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент
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«Шахтер» провел товарищеский матч против польской «Лехии». Встреча, которая прошла в Гданьске закончилась со счетом 3:2 в пользу украинской команды.

В составе победителей в матче принял участие экс-защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий. 32-летний футболист сыграл за «Шахтер» впервые за более чем три года.

На 77-й минуте он получил желтую карточку, а спустя 6 минут был заменен.

Напомним, что 2 марта Ракицкий расторг соглашение с «Зенитом» «по семейным обстоятельствам».

Ярослав Ракицкий
ФК Шахтер (Донецк)
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