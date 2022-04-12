В Госудме высказались об увольнении экс-игрока сборной Украины, поддержавшего российских спортсменов

Депутат Госдумы Николай Валуев в разговоре с «СЭ» высказался об увольнении бывшего футболиста киевского и московского «Динамо» Виктора Леоненко с украинского телеканала после слов о российских спортсменах.

«Хватит удивляться! Вы хотите удивляться тому, что не имееет здравый смысл? Вы мне предлагаете обсуждать отсутствие логики? Запомните одну вещь: все, что происходит на Украине, даже в этих мелочах, нелогично!» — сказал Валуев «СЭ».

Ранее Леоненко после благотворительного матча с участием других известных украинских экс-футболистов в интервью встал на защиту российских спортсменов, не высказывающихся о ситуации на Украине.

Леоненко выступал за московское и киевское «Динамо», киевский ЦСКА, а также за «Закарпатье». В составе сборной Украины он провел 14 матчей и забил 6 голов.