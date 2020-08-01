«Карпаты» продолжат существование и заявятся во вторую лигу

«Карпаты» продолжат свое существование, несмотря на финансовые проблемы, сообщает football.ua со ссылкой на передачу «Профутбол». Клуб не смог доиграть концовку сезона в украинской премьер-лиге и покинул элитный дивизион.

По словами совладельца клуба Олега Смалийчука, львовяне заявятся во вторую лигу (третий по силе дивизион Украины).

«Карпаты» продолжат базироваться во Львове, а главной целью клуба Смалийчук назвал возвращение в УПЛ.