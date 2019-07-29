Кадар утверждает, что был близок к переходу из киевского "Динамо" в "Зенит"

Защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар сказал, что мог перейти в петербургский "Зенит". Венгерский футболист сказал, что был бы не против попробовать свои силы в чемпионате России.

- Я был близок к переходу в "Зенит", но этого не случилось, - цитирует tribuna.com Кадара. - Причина мне неизвестна - Хацкевич или кто-то другой. Я просто ждал, как разрешится ситуация. Это было непростое для меня время.

Переезд в РПЛ был бы хорошим шагом. Там больше сильных команд. Я хотел туда перейти, если бы мог. Это было бы хорошо для всех. "Динамо" получило бы хорошую компенсацию.