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Источник: «Шахтер» ведет переговоры с Аллегри

00:06
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«Шахтер» ведет переговоры с бывшим тренером «Милана» и «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, сообщил 8 марта в своем Instagram украинский журналист Олег Ящук.

По его информации, «Шахтер» начал переговоры с итальянцем. Если они будут успешными, специалист может начать работу в следующем сезоне. Сейчас главным тренером «Шахтера» является Луиш Каштру, контракт которого истекает 30 июня.

53-летний Аллегри выиграл чемпионат Италии с «Миланом» и пять раз становился чемпионом страны с «Ювентусом».

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