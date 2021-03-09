Источник: «Шахтер» ведет переговоры с Аллегри

«Шахтер» ведет переговоры с бывшим тренером «Милана» и «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, сообщил 8 марта в своем Instagram украинский журналист Олег Ящук.

По его информации, «Шахтер» начал переговоры с итальянцем. Если они будут успешными, специалист может начать работу в следующем сезоне. Сейчас главным тренером «Шахтера» является Луиш Каштру, контракт которого истекает 30 июня.

53-летний Аллегри выиграл чемпионат Италии с «Миланом» и пять раз становился чемпионом страны с «Ювентусом».