Состояние владельца «Шахтера» Ахметова выросло с 2,8 до 7,6 миллиарда долларов
Издание Forbes обновило данные о состоянии самых богатых бизнесменов Украины.
На первом месте рейтинга идет владелец «Шахтера» Ринат Ахметов. Его состояние по сравнению с июнем 2020 года увеличилось с 2,8 миллиарда долларов до 7,6 миллиарда долларов. Он занимает 330-е место в мировом списке Forbes.
На седьмой строчке списка находится почетный президент «Ворсклы» Константин Жеваго, чье состояние выросло с 1,1 миллиарда долларов до 2,1 миллиарда долларов. На восьмом месте — бывший президент «Днепра» Игорь Коломойский, состояние которого увеличилось с 1 миллиарда долларов до 1,8 миллиарда. Девятый — бывший президент «Севастополя» Вадим Новинский. В июле прошлого года его состояние оценивалось в 810 миллионов долларов, теперь — в 1,4 миллиарда долларов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://forbes.ua/news/forbes-onoviv-reyting-milyarderiv-ukraini-12032021-1153
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