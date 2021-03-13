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Состояние владельца «Шахтера» Ахметова выросло с 2,8 до 7,6 миллиарда долларов

13:32
Ринат Ахметов. Фото AFP
Ринат Ахметов. Фото AFP
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Издание Forbes обновило данные о состоянии самых богатых бизнесменов Украины.

На первом месте рейтинга идет владелец «Шахтера» Ринат Ахметов. Его состояние по сравнению с июнем 2020 года увеличилось с 2,8 миллиарда долларов до 7,6 миллиарда долларов. Он занимает 330-е место в мировом списке Forbes.

На седьмой строчке списка находится почетный президент «Ворсклы» Константин Жеваго, чье состояние выросло с 1,1 миллиарда долларов до 2,1 миллиарда долларов. На восьмом месте — бывший президент «Днепра» Игорь Коломойский, состояние которого увеличилось с 1 миллиарда долларов до 1,8 миллиарда. Девятый — бывший президент «Севастополя» Вадим Новинский. В июле прошлого года его состояние оценивалось в 810 миллионов долларов, теперь — в 1,4 миллиарда долларов.

Дополнительная информация:

https://forbes.ua/news/forbes-onoviv-reyting-milyarderiv-ukraini-12032021-1153

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