Скандал в чемпионате Украины: президент «Олимпика» обматерил судью в прямом эфире
Президент донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин в прямом эфире обматерил арбитра матча с «Шахтером». Его команда уступила со счетом 0:1 в 17-м туре чемпионата Украины.
Во время игры «Олимпик» сравнял счет, но гол был отменен после консультации с ВАР. Этот эпизод и вызвал гнев президента.
Во время того, как главный тренер Юрий Калитвинцев давал флеш-интервью, Гельзин подошел к нему и выдал матерную тираду.
«Юра, что ты толерантно?» — обратился он к Калитвинцеву и затем, нецензурно выругав арбитра, заявил, что тот оторвал его команде голову. «Так и говори, что ты стесняешься», — сказал Гельзин, сопровождая свои слова нецензурными выражениями. — «Что мне говорить? Все видели, 93 процента засчитывают гол по телевидению. Что вы здесь рассказываете? Что здесь эти эксперты рассказывают? Чистый гол отменяется!» — отметил президент в эфире украинского канала «Футбол 2», после чего продолжил описывать ситуацию, используя нецензурную брань.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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