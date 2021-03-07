Скандал в чемпионате Украины: президент «Олимпика» обматерил судью в прямом эфире

Президент донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин в прямом эфире обматерил арбитра матча с «Шахтером». Его команда уступила со счетом 0:1 в 17-м туре чемпионата Украины.

Во время игры «Олимпик» сравнял счет, но гол был отменен после консультации с ВАР. Этот эпизод и вызвал гнев президента.

Во время того, как главный тренер Юрий Калитвинцев давал флеш-интервью, Гельзин подошел к нему и выдал матерную тираду.

«Юра, что ты толерантно?» — обратился он к Калитвинцеву и затем, нецензурно выругав арбитра, заявил, что тот оторвал его команде голову. «Так и говори, что ты стесняешься», — сказал Гельзин, сопровождая свои слова нецензурными выражениями. — «Что мне говорить? Все видели, 93 процента засчитывают гол по телевидению. Что вы здесь рассказываете? Что здесь эти эксперты рассказывают? Чистый гол отменяется!» — отметил президент в эфире украинского канала «Футбол 2», после чего продолжил описывать ситуацию, используя нецензурную брань.