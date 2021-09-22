«Шахтер» обыграл «Динамо» в матче за Суперкубок Украины
22:55
В матче за Суперкубок Украины «Шахтер» победил киевское «Динамо» (3:0).
В составе победителей дубль сделал Лассина Траоре. Еще один мяч забил Алан Патрик. «Шахтер» в прошлом сезоне стал вторым в чемпионате Украины. «Динамо» выиграло как чемпионат, так и Кубок.
Это первый трофей в новой команде для главного тренера «горняков» Роберто Де Дзерби.
Суперкубок Украины
«Шахтер» — «Динамо» Киев — 3:0 (1:0)
Голы: Траоре, 30, 54, Алан Патрик, 61
22 сентября. Киев. Стадион «НСК Олимпийский»
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