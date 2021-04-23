Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби пожет возглавить «Шахтер», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, спортивный директор донецкой команды Дарио Срна пытается убедить 41-летнего специалиста возглавить клуб. Итальянец является приоритетным вариантом для «Шахтера».

«Сассуоло» после 32 матчей занимает восьмое место в серии А, имея в активе 49 очков.