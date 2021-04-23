Де Дзерби — основной кандидат Срны на пост тренера «Шахтера»
06:41
Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби пожет возглавить «Шахтер», сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, спортивный директор донецкой команды Дарио Срна пытается убедить 41-летнего специалиста возглавить клуб. Итальянец является приоритетным вариантом для «Шахтера».
«Сассуоло» после 32 матчей занимает восьмое место в серии А, имея в активе 49 очков.
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