Футбол
Украина
Новости
Премьер-лига Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Украина

Киевское «Динамо» досрочно стало чемпионом Украины

18:59
Теги:

Киевское «Динамо» досрочно стало чемпионом Украины по итогам сезона-2020/21.

В 23-м туре национального чемпионата киевляне обыграли «Ингулец» (5:0), обеспечив себе чемпионский титул за три тура до конца сезона. На счету «Динамо» 58 очков в 23 матчах, у ближайшего преследователя, донецкого «Шахтера» — 45 очков.

«Динамо» стало чемпионом Украины в 16-й раз в истории.

Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Актер Александр Паль вместе с друзьями избил хоккеиста в Москве
Актер Александр Паль избил хоккеиста в Москве
В КНР задержали корабль с семью тысячами пенисов из Нигерии

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд